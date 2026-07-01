Пневмония дала осложнение: Харви Вайнштейн пережил в тюрьме сердечный приступ

Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу после серьезных проблем с сердцем. Как сообщает Life.ru со ссылкой на данные TMZ, ухудшение произошло около двух недель назад на фоне пневмонии.
У бывшего голливудского продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остается под наблюдением врачей.
TMZ утверждает, что у Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей пенитенциарной системы о его состоянии пока не было.
Вайнштейн уже не впервые попадает в больницу из заключения. В сентябре 2024 года его экстренно госпитализировали из-за болей в груди и провели операцию на сердце.
Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейну вынесут еще один приговор.