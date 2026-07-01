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Пневмония дала осложнение: Харви Вайнштейн пережил в тюрьме сердечный приступ

TMZ: Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы в больницу из-за проблем с сердцем
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу после серьезных проблем с сердцем. Как сообщает Life.ru со ссылкой на данные TMZ, ухудшение произошло около двух недель назад на фоне пневмонии.

У бывшего голливудского продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остается под наблюдением врачей.

TMZ утверждает, что у Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей пенитенциарной системы о его состоянии пока не было.

Вайнштейн уже не впервые попадает в больницу из заключения. В сентябре 2024 года его экстренно госпитализировали из-за болей в груди и провели операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейну вынесут еще один приговор.