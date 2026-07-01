Актер «Бригады» Александр Высоковский пропал на рыбалке

По словам жены артиста, Высоковский исчез днем 1 июля на реке Оке в районе Пущинской косы. Мужчина отправился на рыбалку вместе с сыном, однако отошел от него дальше по берегу и не вернулся. Женщина обратилась за помощью к волонтерам и владельцам лодок из-за сильного течения на реке.