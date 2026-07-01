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Линдси Лохан призналась, что рада, что стала кумиром поколения

Актриса рассказала об этом в интервью накануне своего 40-летия
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media

Линдси Лохан дала эксклюзивное интервью журналу People в преддверии своего 40-летия — 2 июля звезда отпразднует день рождения.

Актриса рассказала, как относится к тому, что ее считают голосом поколения. Лохан призналась, что гордится этим статусом: «Думаю, это большая честь, и я уверена, это результат того, что я так долго жила на виду у публики и всегда старалась быть максимально честной».

Она подчеркнула, что польщена вниманием публики. По словам артистки, секрет успеха — быть самой собой.

Ранее Линдси Лохан трогательно поздравила мужа с днем рождения. В посте актриса показала кадры из семейного архива, на которых запечатлены не только супруги, но и их сын Луай. 