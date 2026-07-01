Линдси Лохан дала эксклюзивное интервью журналу People в преддверии своего 40-летия — 2 июля звезда отпразднует день рождения.
Актриса рассказала, как относится к тому, что ее считают голосом поколения. Лохан призналась, что гордится этим статусом: «Думаю, это большая честь, и я уверена, это результат того, что я так долго жила на виду у публики и всегда старалась быть максимально честной».
Она подчеркнула, что польщена вниманием публики. По словам артистки, секрет успеха — быть самой собой.
Ранее Линдси Лохан трогательно поздравила мужа с днем рождения. В посте актриса показала кадры из семейного архива, на которых запечатлены не только супруги, но и их сын Луай.