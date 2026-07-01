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Моряк, Прилучный и Охлобыстин встретят Новый год в Простоквашино: первые кадры

Также стала известна дата фильма «Зима в Простоквашино»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»

Появились первые кадры фильма «Зима в Простоквашино». К ролям папы и мамы Дяди Федора в продолжении кассового хита «Простоквашино» вернулись Павел Прилучный и Елизавета Моряк. Самого Дядю Федора вновь сыграл Роман Панков, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Павел Прилучный, Роман Панков и Елизавета Моряк на съемках фильма «Зима в Простоквашино»
Павел Прилучный, Роман Панков и Елизавета Моряк на съемках фильма «Зима в Простоквашино»

По сюжету в Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Федора назревают свои проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех на Новый год, Дядя Федор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны со всей страны — каждому предстоит справиться с собственными трудностями. В канун праздника героям придется разобраться в старых обидах и вспомнить, что самое главное — быть рядом с теми, кого любишь.

Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»

«Пожалуй, самое сложное — добиться того, чтобы эта сказочная атмосфера выглядела абсолютно естественно и при этом оставалась живой и правдивой», — поделился режиссер проекта Сарик Андреасян.

Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»

Также в картине заняты Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Алексей Маклаков, Александр Лыков и другие. Голоса любимым персонажам подарили Антон Табаков (кот Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) и Дарья Блохина (Галчонок).

Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»

Над проектом работают Кинокомпания братьев Андреасян, «Газпром-Медиа Холдинг», киностудия «Союзмультфильм» и телеканал ТНТ. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

«Зима в Простоквашино» выйдет в прокат 17 декабря 2026 года.