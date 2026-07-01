По сюжету в Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Федора назревают свои проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех на Новый год, Дядя Федор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны со всей страны — каждому предстоит справиться с собственными трудностями. В канун праздника героям придется разобраться в старых обидах и вспомнить, что самое главное — быть рядом с теми, кого любишь.