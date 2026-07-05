Посыл фильма, точнее, то, как он проговаривается, тоже вызывает определенные вопросы. В локализованной версии ближе к концу одумавшаяся Лили, все еще надеясь найти своей восьмилетней хозяйке друзей, заявляет буквально следующее: «Бонни — не такая, как все, ей нужен кто получше». Понятно, что ни планшет-лягушка, ни придумавшие его сценаристы ничего плохого не имели в виду, но все же складывается ощущение, что они делят детей на два типа: «не такие» и «обычные»; последним, видимо, придется обходиться друзьями средненькими или даже вообще паршивыми — теми самыми, которые из интернета не вылезают.