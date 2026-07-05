Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

С ИИ, но без фантазии: почему «История игрушек 5» разочаровывает

Завораживающая анимация, увлекательная история и ставка на ностальгию — разбираемся, почему несмотря на все это, «История игрушек 5» вряд ли займет столь же прочное место в сердцах зрителей, как предыдущие части культового мультфильма студии Pixar
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

Что происходит в мультфильме «История игрушек 5»

Немного социально неуклюжая восьмилетняя Бонни (та самая, которая в четвертой «Истории игрушек» сделала себе друга из пластиковой вилки) не может наладить контакты со сверстниками: она все еще предпочитает кукол и лошадок, а другие дети ее возраста буквально срослись с гаджетами. Однажды родители, обеспокоенные отсутствием у дочери друзей, дарят девочке планшет в форме лягушки.

Лили (у девайса, разумеется, есть собственное имя) тут же вступает в конфронтацию с прочими игрушками, зато разводит от лица хозяйки активность в соцсетях и за считанные минуты подбирает для Бонни виртуальных друзей. Впрочем, друзья, найденные с такой легкостью, оказываются не очень преданными, Бонни сталкивается с очередным коммуникативным кризисом, и кашу приходится расхлебывать ее старым знакомым — кукле-ковбойше Джесси и игрушечному коню Булзаю.

Зачем смотреть

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

По имеющимся данным, на съемки «Истории игрушек 5» студия Pixar потратила около двухсот миллионов долларов; более-менее на эту сумму мультфильм и выглядит. Это бодрая, яркая, в равной степени забавная и сентиментальная работа — и к тому же, невероятно качественно прорисованная.

Компьютерные белки, олени и прочие звери получились настолько реалистичными, что им бы, пожалуй, нашлось место даже в ремейке «Короля Льва» Джона Фавро. Трава, вода, туман и клубы пыли — все здесь выглядит завораживающе; приятно отметить, что аниматоры уделили внимание не только эффектам и текстурам — человеческая мимика в пятой «Истории игрушек», конечно, мультяшная, но это не мешает ей оставаться узнаваемой и убедительной.

Посыл новой «Истории» поначалу тоже кажется узнаваемым: гаджеты, чаты, соцсети и технический процесс — зло, лишающее детей истинного детства. И все же, ближе к финалу авторы корректируют курс: у Лили обнаруживаются не только положительные черты характера, но и некоторые функции, которые кажутся весьма полезными даже ретроградной Джесси.

Почему можно не смотреть

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Pixar сегодня можно считать сразу двумя разными студиями: одна время от времени выпускает если не экспериментальные, то как минимум нетипичные ленты, исследующие неожиданные характеры и истории, вторая из года в год штампует высококлассное, но пустоватое развлекательное кино. В 2026 году можно смело сказать, что «История игрушек» относится ко второму потоку.

Да, здесь есть герои, полюбившиеся зрителям годы назад (например, Вуди, чей вклад в развитие сюжета на этот раз настолько незначителен, что без него можно было бы обойтись); да, аудиторию знакомят сразу с несколькими десятками новых персонажей (в частности, с целой армией Баззов, управляемой одним ИИ); нет, сценаристам не хватило фантазии на то, чтобы выстроить вокруг этих действующих лиц связное повествование или хотя бы пару-тройку ситуаций, способных удивить зрителя.

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Посыл фильма, точнее, то, как он проговаривается, тоже вызывает определенные вопросы. В локализованной версии ближе к концу одумавшаяся Лили, все еще надеясь найти своей восьмилетней хозяйке друзей, заявляет буквально следующее: «Бонни — не такая, как все, ей нужен кто получше». Понятно, что ни планшет-лягушка, ни придумавшие его сценаристы ничего плохого не имели в виду, но все же складывается ощущение, что они делят детей на два типа: «не такие» и «обычные»; последним, видимо, придется обходиться друзьями средненькими или даже вообще паршивыми — теми самыми, которые из интернета не вылезают.