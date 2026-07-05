Что происходит в мультфильме «История игрушек 5»
Немного социально неуклюжая восьмилетняя Бонни (та самая, которая в четвертой «Истории игрушек» сделала себе друга из пластиковой вилки) не может наладить контакты со сверстниками: она все еще предпочитает кукол и лошадок, а другие дети ее возраста буквально срослись с гаджетами. Однажды родители, обеспокоенные отсутствием у дочери друзей, дарят девочке планшет в форме лягушки.
Лили (у девайса, разумеется, есть собственное имя) тут же вступает в конфронтацию с прочими игрушками, зато разводит от лица хозяйки активность в соцсетях и за считанные минуты подбирает для Бонни виртуальных друзей. Впрочем, друзья, найденные с такой легкостью, оказываются не очень преданными, Бонни сталкивается с очередным коммуникативным кризисом, и кашу приходится расхлебывать ее старым знакомым — кукле-ковбойше Джесси и игрушечному коню Булзаю.
Зачем смотреть
По имеющимся данным, на съемки «Истории игрушек 5» студия Pixar потратила около двухсот миллионов долларов; более-менее на эту сумму мультфильм и выглядит. Это бодрая, яркая, в равной степени забавная и сентиментальная работа — и к тому же, невероятно качественно прорисованная.
Компьютерные белки, олени и прочие звери получились настолько реалистичными, что им бы, пожалуй, нашлось место даже в ремейке «Короля Льва» Джона Фавро. Трава, вода, туман и клубы пыли — все здесь выглядит завораживающе; приятно отметить, что аниматоры уделили внимание не только эффектам и текстурам — человеческая мимика в пятой «Истории игрушек», конечно, мультяшная, но это не мешает ей оставаться узнаваемой и убедительной.
Посыл новой «Истории» поначалу тоже кажется узнаваемым: гаджеты, чаты, соцсети и технический процесс — зло, лишающее детей истинного детства. И все же, ближе к финалу авторы корректируют курс: у Лили обнаруживаются не только положительные черты характера, но и некоторые функции, которые кажутся весьма полезными даже ретроградной Джесси.
Почему можно не смотреть
Pixar сегодня можно считать сразу двумя разными студиями: одна время от времени выпускает если не экспериментальные, то как минимум нетипичные ленты, исследующие неожиданные характеры и истории, вторая из года в год штампует высококлассное, но пустоватое развлекательное кино. В 2026 году можно смело сказать, что «История игрушек» относится ко второму потоку.
Да, здесь есть герои, полюбившиеся зрителям годы назад (например, Вуди, чей вклад в развитие сюжета на этот раз настолько незначителен, что без него можно было бы обойтись); да, аудиторию знакомят сразу с несколькими десятками новых персонажей (в частности, с целой армией Баззов, управляемой одним ИИ); нет, сценаристам не хватило фантазии на то, чтобы выстроить вокруг этих действующих лиц связное повествование или хотя бы пару-тройку ситуаций, способных удивить зрителя.
Посыл фильма, точнее, то, как он проговаривается, тоже вызывает определенные вопросы. В локализованной версии ближе к концу одумавшаяся Лили, все еще надеясь найти своей восьмилетней хозяйке друзей, заявляет буквально следующее: «Бонни — не такая, как все, ей нужен кто получше». Понятно, что ни планшет-лягушка, ни придумавшие его сценаристы ничего плохого не имели в виду, но все же складывается ощущение, что они делят детей на два типа: «не такие» и «обычные»; последним, видимо, придется обходиться друзьями средненькими или даже вообще паршивыми — теми самыми, которые из интернета не вылезают.