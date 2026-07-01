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40-летний Данила Якушев набил парные тату с молодой женой

19-летняя супруга артиста сделала ему необычный сюрприз на свадьбу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Данила Якушев, фото: пресс-служба
Данила Якушев, фото: пресс-служба

40-летний актер Данила Якушев сыграл свадьбу. Его избранницей стала девушка из Курска Кристина Недуруева, которая младше него на 21 год. Торжество прошло в узком кругу родственников и близких друзей в Подмосковье.

Супруга звезды поделилась видео с праздника в личном блоге. Оказалось, она подготовила для Якушева сюрприз: прямо во время банкета на плечи молодоженов набили татуировки с инициалами друг друга. Для этого невеста заранее пригласила тату-мастера. 

Данила Якушев с женой / фото: соцсети
Данила Якушев с женой / фото: соцсети

«Как вам такой сюрприз от невесты?», — спросила избранница актера у подписчиков.

Мнения пользователей разделились. В комментариях они писали: «Чеканутые», «Креативно очень», «Это очень романтично», «Шикарно! Я тоже так хочу».

Также жена Якушева показала свой свадебный образ. Она выбрала роскошное белое платье в пол с длинным рукавом, открытой спиной и рюшами.

Жена Данилы Якушева / фото: соцсети
Жена Данилы Якушева / фото: соцсети

Ранее 19-летняя Кристина Недуруева рассказала, что счастлива быть в отношениях с Якушевым. 