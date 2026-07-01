Супруга звезды поделилась видео с праздника в личном блоге. Оказалось, она подготовила для Якушева сюрприз: прямо во время банкета на плечи молодоженов набили татуировки с инициалами друг друга. Для этого невеста заранее пригласила тату-мастера.