40-летний актер Данила Якушев сыграл свадьбу. Его избранницей стала девушка из Курска Кристина Недуруева, которая младше него на 21 год. Торжество прошло в узком кругу родственников и близких друзей в Подмосковье.
Супруга звезды поделилась видео с праздника в личном блоге. Оказалось, она подготовила для Якушева сюрприз: прямо во время банкета на плечи молодоженов набили татуировки с инициалами друг друга. Для этого невеста заранее пригласила тату-мастера.
«Как вам такой сюрприз от невесты?», — спросила избранница актера у подписчиков.
Мнения пользователей разделились. В комментариях они писали: «Чеканутые», «Креативно очень», «Это очень романтично», «Шикарно! Я тоже так хочу».
Также жена Якушева показала свой свадебный образ. Она выбрала роскошное белое платье в пол с длинным рукавом, открытой спиной и рюшами.
Ранее 19-летняя Кристина Недуруева рассказала, что счастлива быть в отношениях с Якушевым.