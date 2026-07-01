«Невозможно вдвоем взять и удержать такой огромный зал», — сказала она. «Я ответил: “С Божией помощью все возможно”, — рассказывает Михалков. — Я понимал ужас, который охватил Анну, когда она увидела этот огромный зал, но точно так же был уверен: то, что и как они говорят, какие темы поднимают, какими эмоциями управляют, может оставить безразличным только абсолютно бездушного и бессердечного человека. Но в этом зале таких не было и быть не могло. И ответом на это был фурор — десятиминутные овации после спектакля».