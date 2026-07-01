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Никита Михалков высказался о работе с Михаилом Ефремовым и дебюте дочери в театре

Режиссер рассказал о возвращении Ефремова на сцену
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Никита Михалков в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл детали совместной работы с Михаилом Ефремовым.

Весной этого года в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» прошла премьера постановки «Без свидетелей». В спектакле заняты всего два актера. Для Михаила Ефремова эта роль стала возвращением на большую сцену. Для Анны Михалковой, которую зрители знали только как киноактрису, работа в этом проекте стала дебютом на театральных подмостках.

«Судьба Михаила многому научила, — сказал aif.ru Никита Михалков. — И он выполняет в нашей совместной работе все жесткие условия, которые я поставил. С Аннушкой у них замечательный актерский дуэт получился».

Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/

Режиссер также рассказал о случае, который произошел во время недавних гастролей театра в Екатеринбурге. Анна Никитична перед началом спектакля выглянула из-за кулис и увидела огромный зал на 4,5 тысячи зрителей. Она пришла к Никите Михалкову, который выступил режиссером «Без свидетелей», со слезами на глазах.

«Невозможно вдвоем взять и удержать такой огромный зал», — сказала она. «Я ответил: “С Божией помощью все возможно”, — рассказывает Михалков. — Я понимал ужас, который охватил Анну, когда она увидела этот огромный зал, но точно так же был уверен: то, что и как они говорят, какие темы поднимают, какими эмоциями управляют, может оставить безразличным только абсолютно бездушного и бессердечного человека. Но в этом зале таких не было и быть не могло. И ответом на это был фурор — десятиминутные овации после спектакля».