Супруга актера и режиссера Егооа Бероева отметила свой день рождения — Анне Панкратовой исполнилось 22 года. В честь праздника она поделилась видео, которое сняла на палубе катера под российским флагом.
На кадрах жена Бероева позирует с бокалом шампанского в руке.
«Спасибо всем за поздравления!», — написала она.
Бероев и Панкратова встретились в 2022 году. Режиссер приехал в хореографический колледж, чтобы найти исполнительницу главной роли для своего фильма «Кукла». Он сразу заметил Анну.
Из-за отношений с Панкратовой режиссер расстался с Ксенией Алферовой, с которой прожил в браке более 20 лет. От Алферовой у Бероева есть дочь Евдокия, которая родилась в 2007 году.
Ранее в сети предположили, что Панкратова может быть беременна — она появилась на мероприятии в свободном платье, хотя до этого предпочитала наряды, подчеркивающие фигуру.