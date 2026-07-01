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Молодая жена Егора Бероева показала кадры с празднования своего 22-летия

Анна Панкратова отметила день рождения на катере
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Панкратова и Егор Бероев
Анна Панкратова и Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

Супруга актера и режиссера Егооа Бероева отметила свой день рождения — Анне Панкратовой исполнилось 22 года. В честь праздника она поделилась видео, которое сняла на палубе катера под российским флагом.

На кадрах жена Бероева позирует с бокалом шампанского в руке.

«Спасибо всем за поздравления!», — написала она.

Жена Егора Бероева Анна Панкратова / фото: соцсети
Жена Егора Бероева Анна Панкратова / фото: соцсети

Бероев и Панкратова встретились в 2022 году. Режиссер приехал в хореографический колледж, чтобы найти исполнительницу главной роли для своего фильма «Кукла». Он сразу заметил Анну.

Жена Егора Бероева Анна Панкратова / фото: соцсети
Жена Егора Бероева Анна Панкратова / фото: соцсети

Из-за отношений с Панкратовой режиссер расстался с Ксенией Алферовой, с которой прожил в браке более 20 лет. От Алферовой у Бероева есть дочь Евдокия, которая родилась в 2007 году.

Ранее в сети предположили, что Панкратова может быть беременна — она появилась на мероприятии в свободном платье, хотя до этого предпочитала наряды, подчеркивающие фигуру. 