Блейк Лайвли требует от Джастина Бальдони 8 млн долларов

Блейк Лайвли добивается от Джастина Бальдони и компании Wayfarer выплаты более 8 миллионов долларов, сообщает TMZ. В эту сумму входят расходы на адвокатов и судебные издержки, понесенные актрисой в ходе разбирательства по иску о клевете, который ранее был отклонен.