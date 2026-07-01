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Блейк Лайвли требует от Джастина Бальдони 8 млн долларов

Актриса требует взыскать с режиссера компенсацию на юристов и судебные расходы
блейк лайвли
блейк лайвлиИсточник: Reuters

Блейк Лайвли добивается от Джастина Бальдони и компании Wayfarer выплаты более 8 миллионов долларов, сообщает TMZ. В эту сумму входят расходы на адвокатов и судебные издержки, понесенные актрисой в ходе разбирательства по иску о клевете, который ранее был отклонен.

Согласно документам, Лайвли просит судью взыскать с ответчика 7,5 миллионов долларов в качестве компенсации гонораров юристов, а также более 500 тысяч на покрытие прочих судебных расходов.

Ранее Блейк Лайвли поделилась семейными кадрами с Райаном Рейнольдсом.