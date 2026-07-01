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Бывший возлюбленный Румер Уиллис подал в суд из-за двухлетней дочери

Конфликт обострился из-за участия девочки в рекламе
Румер Уиллис
Румер УиллисИсточник: Legion-Media

Бывший возлюбленный Румер Уиллис и отец ее двухлетней дочери снова публично атакует актрису. Как сообщает Super, Дерек Ричард Томас утверждает, что их общая дочь Луэтта оказалась под «вредным» воздействием. Причиной скандала стала реклама туалетной бумаги, в которой снялась двухлетняя на тот момент девочка.

По словам Томаса, в ролике использовались элементы «взрослого юмора», что абсолютно неприемлемо для ребенка, пишет Radar Online. Томас настаивает, что еще 22 февраля 2026 года он отправил Уиллис письменный запрет на участие дочери в этой рекламе. Мужчина прямо указал на недопустимость подобного контента. Кроме того, он обвиняет бывшую возлюбленную в том, что она без его согласия перевезла Луэтту из Калифорнии в Сан-Вэлли. Томас также заявляет, что Уиллис систематически мешает его встречам с ребенком.

Конфликт набирает обороты на фоне встречных обвинений со стороны матери Румер — актрисы Деми Мур. В судебных документах 63-летняя звезда жестко критикует Томаса. Она заявила, что во время домашних родов мужчина проявил полное отсутствие чуткости к Румер и дочери. По словам Мур, Томас «всегда ставил себя и свои потребности на первое место» и стремится «контролировать и манипулировать» семьей.