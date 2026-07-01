По словам Томаса, в ролике использовались элементы «взрослого юмора», что абсолютно неприемлемо для ребенка, пишет Radar Online. Томас настаивает, что еще 22 февраля 2026 года он отправил Уиллис письменный запрет на участие дочери в этой рекламе. Мужчина прямо указал на недопустимость подобного контента. Кроме того, он обвиняет бывшую возлюбленную в том, что она без его согласия перевезла Луэтту из Калифорнии в Сан-Вэлли. Томас также заявляет, что Уиллис систематически мешает его встречам с ребенком.