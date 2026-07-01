Звезда «Форсажа» Джон Сина готовится к операции по трансплантации волос

Напомним, Джон Сина уже делал подобную операцию в 2024 году. Тогда он признавался, что на процедуру его подтолкнули насмешки публики. «Вы, ребята, раскритиковали меня в пух и прах из-за генетической проблемы, которую я не могу контролировать. Вы не представляете, каково это. Спасибо, что вынудили меня сделать операцию», — обращался он к аудитории.