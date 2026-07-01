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Звезда «Форсажа» Джон Сина готовится к операции по трансплантации волос

Спортсмен вышел на связь в новом образе
Джон Сина
Джон СинаИсточник: AP 2024

Рестлер и актер Джон Сина готовится к операции по трансплантации волос, сообщает Super. Об этом он рассказал поклонникам в личном блоге в соцсети. Спортсмен вышел на связь в новом образе (для процедуры ему пришлось побриться налысо) и обратился к подписчикам.

«Я пошел ва-банк, чтобы добиться наилучших результатов», — написал он под фото, на котором позировал вместе со своим врачом Кеном Андерсоном, трихологом из Центра волос Андерсона.

Напомним, Джон Сина уже делал подобную операцию в 2024 году. Тогда он признавался, что на процедуру его подтолкнули насмешки публики. «Вы, ребята, раскритиковали меня в пух и прах из-за генетической проблемы, которую я не могу контролировать. Вы не представляете, каково это. Спасибо, что вынудили меня сделать операцию», — обращался он к аудитории.