«Я знаю, что мне повезло родиться у Ангела. Всегда знала и благодарила Бога. Но то, что сегодня в соцсетях один пост чудовищнее другого, где великовозрастные люди в ненависти и каком-то там непрощении предъявляют своим матерям… Я заблудилась? Сошла с рельсов? Что происходит?» — написала знаменитость.