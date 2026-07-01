Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками архивным снимком из своего детства. Однако главной темой поста стал не ностальгический кадр, а резкое заявление звезды.
Гузеева возмутилась трендом, который она наблюдает в соцсетях: взрослые люди массово жалуются на собственных матерей. По словам артистки, она искренне не понимает такого поведения.
«Я знаю, что мне повезло родиться у Ангела. Всегда знала и благодарила Бога. Но то, что сегодня в соцсетях один пост чудовищнее другого, где великовозрастные люди в ненависти и каком-то там непрощении предъявляют своим матерям… Я заблудилась? Сошла с рельсов? Что происходит?» — написала знаменитость.
В ответ подписчики попытались объяснить актрисе ее ошибку. Они указали, что Гузеевой действительно повезло расти с любящим и адекватным человеком. Однако у многих пользователей ситуация в семье была совершенно иной. Фолловеры отметили, что звезда не имеет права осуждать людей за желание выговориться и поделиться своей болью.
Ранее Лариса Гузеева показала редкий кадр с 26-летней дочерью.