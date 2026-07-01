Звезда «Ранеток» готовится стать многодетной матерью в 36 лет

«Наконец-то знакомлю вас с полным составом нашего семейства. Мы с Ильей познакомились действительно волей случая, и как-то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэграундом», — написала звезда.