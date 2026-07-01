Звезда «Ранеток» готовится стать многодетной матерью в 36 лет

Певица и актриса Анна Руднева, звезда сериала «Ранетки», готовится стать многодетной мамой в 36 лет, сообщает Life.ru. Она впервые показала поклонникам возлюбленного и детей от предыдущих отношений. Девушка рассказала в соцсети, что это самая удивительная история любви.
«Наконец-то знакомлю вас с полным составом нашего семейства. Мы с Ильей познакомились действительно волей случая, и как-то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэграундом», — написала звезда.
На фото Руднева появилась с округлившимся животом. Она не стала раскрывать пол малыша, что подогрело любопытство фанатов. Первым мужем певицы был актер и коллега по «Ранеткам» Павел Сердюк. У пары родилась дочь София. Второй раз Руднева вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина. В браке появился на свет Тимофей. Развод состоялся в 2023 году.