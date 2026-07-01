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Звезда «Ландышей» показала редкое фото с матерью и младшими братьями

Актриса показала семейные фото в личном блоге
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба

Актриса Ника Здорик, известная по сериалу «Ландыши», встретилась с семьей и показала подписчикам мать и братьев. Звезда опубликовала редкие кадры с близкими в соцсети.

Ника Здорик показала маму и брата / фото: соцсети
Ника Здорик показала маму и брата / фото: соцсети

Артистка рассказала, что старший брат просит сделать его знаменитым. Мальчик готов фотографироваться со всеми и раздавать автографы.

Ника Здорик показала братьев / фото: соцсети
Ника Здорик показала братьев / фото: соцсети

Подписчики активно отреагировали на публикации: «Ты один в один — мама», «Ваш брат уже знаменит», «Передайте парню, что он красавец», «Как старший похож на Нику», «Шикарный парень растет», «Какая красивая ваша мама», «Счастливая женщина», «Нет ничего дороже детей».

Ранее Ника Здорик рассказала, чего не хватает российским сериалам.