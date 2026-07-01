Актриса Ника Здорик, известная по сериалу «Ландыши», встретилась с семьей и показала подписчикам мать и братьев. Звезда опубликовала редкие кадры с близкими в соцсети.
Артистка рассказала, что старший брат просит сделать его знаменитым. Мальчик готов фотографироваться со всеми и раздавать автографы.
Подписчики активно отреагировали на публикации: «Ты один в один — мама», «Ваш брат уже знаменит», «Передайте парню, что он красавец», «Как старший похож на Нику», «Шикарный парень растет», «Какая красивая ваша мама», «Счастливая женщина», «Нет ничего дороже детей».
Ранее Ника Здорик рассказала, чего не хватает российским сериалам.