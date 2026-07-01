У Хмельницкой и Кеосаяна двое общих детей: старшая Александра и младшая Ксения. Пара официально оформила отношения в 1993 году, а спустя более чем 20 лет, в 2014-м, брак был расторгнут. Сама актриса объясняла, что их союз подошел к логическому финалу, и развод стал для обоих самым правильным выходом.