Актриса Алена Хмельницкая выложила в личном блоге снимки с торжества по случаю окончания школы ее младшей дочерью. 16-летняя Ксения, которую Хмельницкая родила от режиссера Тиграна Кеосаяна, успешно завершила обучение в девятом классе. Звезда присутствовала на мероприятии и поделилась кадрами с подписчиками.
Ранее артистка рассказывала, что Ксения не любит публичность. Девушка строго-настрого запретила матери публиковать ее фотографии в соцсетях и демонстрировать лицо. Знаменитость признавалась, что ей пришлось с этим смириться и подчиниться воле дочери.
У Хмельницкой и Кеосаяна двое общих детей: старшая Александра и младшая Ксения. Пара официально оформила отношения в 1993 году, а спустя более чем 20 лет, в 2014-м, брак был расторгнут. Сама актриса объясняла, что их союз подошел к логическому финалу, и развод стал для обоих самым правильным выходом.
Ранее Алена Хмельницкая обратилась к дочери от Тиграна Кеосаяна в ее 16-летие.