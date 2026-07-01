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Алена Хмельницкая показала кадры с выпускного дочери от Тиграна Кеосаяна

Актриса поделилась снимками с выпускного дочери Ксении
Алена Хмельницкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Алена Хмельницкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Актриса Алена Хмельницкая выложила в личном блоге снимки с торжества по случаю окончания школы ее младшей дочерью. 16-летняя Ксения, которую Хмельницкая родила от режиссера Тиграна Кеосаяна, успешно завершила обучение в девятом классе. Звезда присутствовала на мероприятии и поделилась кадрами с подписчиками.

Алена Хмельницкая опубликовала фото с выпускного младшей дочери / фото: соцсети
Алена Хмельницкая опубликовала фото с выпускного младшей дочери / фото: соцсети

Ранее артистка рассказывала, что Ксения не любит публичность. Девушка строго-настрого запретила матери публиковать ее фотографии в соцсетях и демонстрировать лицо. Знаменитость признавалась, что ей пришлось с этим смириться и подчиниться воле дочери.

Алена Хмельницкая опубликовала фото с выпускного младшей дочери / фото: соцсети
Алена Хмельницкая опубликовала фото с выпускного младшей дочери / фото: соцсети

У Хмельницкой и Кеосаяна двое общих детей: старшая Александра и младшая Ксения. Пара официально оформила отношения в 1993 году, а спустя более чем 20 лет, в 2014-м, брак был расторгнут. Сама актриса объясняла, что их союз подошел к логическому финалу, и развод стал для обоих самым правильным выходом.

Ранее Алена Хмельницкая обратилась к дочери от Тиграна Кеосаяна в ее 16-летие.