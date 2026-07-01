«Я как бы и актером еще не стал. Я всего лишь артист. А актерская профессия — очень серьезная, этому надо учиться. У меня есть опыт игры, многолетний, но насколько моя работа актерски мощная, я не задумывался никогда. И на каких-то картинах, которые я писал и продюсировал, мне иногда говорили: “Сыграй сам этого персонажа!” — а я отвечал: “Нет, ребята, тут не я нужен, а профессиональный актер…”», — рассказал артист.