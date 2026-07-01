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Вадим Галыгин рассказал, что хотел бы снимать детективы и триллеры

Артист признался, что не хочет быть режиссером юмористических проектов
Вадим Галыгин на презентации ИРИ, фото: пресс-служба
Вадим Галыгин на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

Комик и телеведущий Вадим Галыгин заявил, что в случае режиссерской карьеры его интересуют детективы или триллеры. Своими мыслями он поделился с kp.ru на премьере фильма «Фунтик» в Белоруссии.

Галыгин признался, что пока не готов дать однозначный ответ, хочет ли он стать режиссером.

«Я как бы и актером еще не стал. Я всего лишь артист. А актерская профессия — очень серьезная, этому надо учиться. У меня есть опыт игры, многолетний, но насколько моя работа актерски мощная, я не задумывался никогда. И на каких-то картинах, которые я писал и продюсировал, мне иногда говорили: “Сыграй сам этого персонажа!” — а я отвечал: “Нет, ребята, тут не я нужен, а профессиональный актер…”», — рассказал артист.

Он отметил, что отчасти ощущает себя постановщиком благодаря опыту в КВН и на телевидении. При этом Галыгин подчеркнул: работать юмористическим режиссером он не хотел бы. Его привлекают ленты про расследования, маньяков и загадки. По словам комика, он мог бы взяться за режиссуру такого кино, если найдет в себе силы пойти учиться.