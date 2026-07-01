Анастасия Задорожная поделилась в личном блоге редким снимком своей дочери. Девочка живет вместе с мамой в США.
На кадре знаменитость нежно прижалась к наследнице Александре. Сама Задорожная выбрала для фото твидовый жакет в коричнево-белую клетку, а ее дочь надела черную куртку. Волосы актриса убрала в пучок и отказалась от макияжа.
«Мое любимое место всегда будет рядом с ней», — написала артистка под публикацией.
Звезда замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым. Пара познакомилась на борту самолета, и в тот же год влюбленные перебрались во Флориду.
Осенью 2022 года, поздравляя мужа с годовщиной свадьбы, актриса призналась, что очень хочет детей и мечтает о большой семье.
Свою беременность она рассекретила 11 мая 2024 года. Матерью артистка стала всего за несколько недель до своего 39-летия — на свет появилась дочь Александра.
Ранее Анастасия Задорожная показала, как подросла ее годовалая дочь.