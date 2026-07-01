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Анастасия Задорожная показала редкое фото с подросшей дочерью

Актриса поделилась фото дочери, с которой живет в США
Анастасия Задорожная
Анастасия ЗадорожнаяИсточник: Legion-Media.ru

Анастасия Задорожная поделилась в личном блоге редким снимком своей дочери. Девочка живет вместе с мамой в США.

На кадре знаменитость нежно прижалась к наследнице Александре. Сама Задорожная выбрала для фото твидовый жакет в коричнево-белую клетку, а ее дочь надела черную куртку. Волосы актриса убрала в пучок и отказалась от макияжа.

«Мое любимое место всегда будет рядом с ней», — написала артистка под публикацией.

Анастасия Задорожная с дочерью / фото: соцсети
Анастасия Задорожная с дочерью / фото: соцсети

Звезда замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым. Пара познакомилась на борту самолета, и в тот же год влюбленные перебрались во Флориду.

Осенью 2022 года, поздравляя мужа с годовщиной свадьбы, актриса призналась, что очень хочет детей и мечтает о большой семье.

Свою беременность она рассекретила 11 мая 2024 года. Матерью артистка стала всего за несколько недель до своего 39-летия — на свет появилась дочь Александра.

Ранее Анастасия Задорожная показала, как подросла ее годовалая дочь.