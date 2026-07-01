Уве Болл заявил о возвращении отмененного Арми Хаммера в кино для борьбы с цензурой

«Я посчитал важным выразить позицию и вернуть его в индустрию, поскольку выдвинутые против него обвинения так и не получили юридического подтверждения. Да, имели место супружеские измены, но это не должно становиться причиной пожизненного запрета на профессию. На момент “отмены” в 2021 году Хаммеру было всего 34 года — его лишили работы в самом расцвете сил. Он великолепный артист и, что самое важное, безупречно вписался в концепцию моего фильма», — отметил режиссер.