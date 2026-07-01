Уве Болл заявил о возвращении отмененного Арми Хаммера в кино для борьбы с цензурой

Известный голливудский актер Арми Хаммер официально вернулся в кинематограф после затяжного бойкота со стороны крупных студий. Главную роль в своем новом остросюжетном триллере «Гражданин-мститель» ему доверил немецкий режиссер Уве Болл. Об этом постановщик рассказал в беседе с «Известиями».
«Я посчитал важным выразить позицию и вернуть его в индустрию, поскольку выдвинутые против него обвинения так и не получили юридического подтверждения. Да, имели место супружеские измены, но это не должно становиться причиной пожизненного запрета на профессию. На момент “отмены” в 2021 году Хаммеру было всего 34 года — его лишили работы в самом расцвете сил. Он великолепный артист и, что самое важное, безупречно вписался в концепцию моего фильма», — отметил режиссер.
Болл добавил, что в процессе кастинга независимые продюсеры всегда балансируют между творческими задачами и финансовыми возможностями. Например, гонорар Тома Круза его проект бы попросту не вытянул. Скандал вокруг Хаммера стал для независимой картины уникальным шансом: актера удалось подписать за гораздо меньшие деньги, чем те миллионы долларов, которые он зарабатывал на пике карьеры до обвинений в насилии. На экране артист воплотил образ жесткого и бескомпромиссного мстителя в духе «Джона Уика».
«Для нашего независимого кино Арми стал невероятной удачей. Он на редкость убедителен в кадре, и у зрителя создается впечатление, что он и в реальной жизни готов пойти на подобные безумства и выполнить все трюки самостоятельно. Мы полностью отказались от глянцевых штампов, свойственных типичным голливудским боевикам», — заключил постановщик.
Режиссер подчеркивает, что несмотря на официальный запрет проката в Германии из-за острого политического подтекста, картина уже доказала свою востребованность у аудитории.