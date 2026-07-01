Уве Болл назвал себя идеальным режиссером для экранизации GTA 6

«Посмотрите на “Варкрафт” и “Принц Персии” — назвать эти фильмы кинематографическими удачами язык не поворачивается. Я же в свое время рискнул выступить первопроходцем, когда этот рынок пустовал и никто не хотел инвестировать в подобные проекты. Но парадокс в том, что вместо признания за смелость я получил в свой адрес лишь колоссальную волну критики и хейта», — заключил он.