Уве Болл назвал себя идеальным режиссером для экранизации GTA 6

Полноценный художественный фильм по мотивам грядущего мегахита GTA 6 мог бы стать кинематографическим шедевром, но только при условии правильного подбора режиссера. Об этом в беседе с «Известиями» заявил немецкий постановщик Уве Болл.
«Получить права на франшизу уровня GTA мне вряд ли удастся. Однако по духу она невероятно близка к моему фильму “Постал”: это такой же вызывающе неполиткорректный, безумный комедийный экшен — жесткий, но уморительно смешной. Уверен, фильм по мотивам GTA получился бы великолепным, если бы его режиссировал именно я», — отметил он.
Режиссер добавил, что сегодня голливудские студии активно скупают права на крупные игровые проекты вроде Call of Duty, однако кассовый успех не гарантирует их художественную ценность. По мнению Болла, масштабные экранизации последних лет зачастую лишь вредят репутации оригинальных франшиз. Сам постановщик в 2000-х годах выступил пионером этого направления, сняв адаптации House of the Dead, Alone in the Dark и Far Cry.
«Посмотрите на “Варкрафт” и “Принц Персии” — назвать эти фильмы кинематографическими удачами язык не поворачивается. Я же в свое время рискнул выступить первопроходцем, когда этот рынок пустовал и никто не хотел инвестировать в подобные проекты. Но парадокс в том, что вместо признания за смелость я получил в свой адрес лишь колоссальную волну критики и хейта», — заключил он.
При этом режиссер подчеркивает, что его новый скандальный триллер «Гражданин-мститель» уже доказал жизнеспособность независимого кино, обойдя голливудские блокбастеры в цифровых чартах.