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Джесси Айзенберг дал редкий комментарий о своем сыне

Ребенок звезды уже мечтает сниматься во всех фильмах отца
Джесси Айзенберг
Джесси АйзенбергИсточник: Legion-Media.ru

Джесси Айзенберг признался, что его 9-летний сын Бэннер мечтает сниматься во всех фильмах отца. На премьере мультфильма «Миньоны и Монстры» актер рассказал, что мальчик уже появился в эпизодической роли в оскароносной драме «Настоящая боль» 2024 года, но на этом останавливаться не планирует. При этом на вопрос о возможном камео сестры Джесси — Холли Кейт — известной по роли «девушки из рекламы Pepsi», Айзенберг ответил отрицательно, уточнив, что это маловероятно.

Актер также поделился, что они вместе с сыном посмотрели новую часть «Миньонов» в пустом зале до официального выхода, и, по его словам, Бэннер был в восторге. Сам Джесси отметил, что оценил картину с другой стороны, находя забавными отсылки к старому Голливуду. Он признался, что это зрелище вызвало у него искренний смех.

Ранее Джесси Айзенберг объяснил, почему не сыграл Цукерберга в сиквеле «Социальной сети».