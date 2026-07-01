Джесси Айзенберг дал редкий комментарий о своем сыне

Джесси Айзенберг признался, что его 9-летний сын Бэннер мечтает сниматься во всех фильмах отца. На премьере мультфильма «Миньоны и Монстры» актер рассказал, что мальчик уже появился в эпизодической роли в оскароносной драме «Настоящая боль» 2024 года, но на этом останавливаться не планирует. При этом на вопрос о возможном камео сестры Джесси — Холли Кейт — известной по роли «девушки из рекламы Pepsi», Айзенберг ответил отрицательно, уточнив, что это маловероятно.