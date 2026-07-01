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Раскрыты новые подробности отношений Джейкоба Элорди и Кендалл Дженнер

По данным инсайдеров, отношения знаменитостей становятся крепче
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Отношения Джейкоба Элорди и Кендалл Дженнер становятся все крепче. По данным инсайдеров, близких к паре, модель наслаждается романом, а семья очень поддерживает ее выбор, хотя лично с избранником пока не знакома.

«Они проводят все больше времени вместе, им очень нравится быть друг с другом, но они не хотят торопиться и привлекать к себе много внимания», — поделился источник.

Напомним, слухи о романе Кендалл и Джейкоба появились после того, как их заметили вместе на вечеринке Vanity Fair после «Оскара» в марте, а затем и во время фестиваля Coachella. Также пару уже несколько раз видели на совместных прогулках и даже на двойном свидании с Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.

Ранее Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди высмеяли за попытку спрятаться от публики.