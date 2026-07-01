Шэрон Стоун вернулась на подиум впервые за 30 лет

Шэрон Стоун с триумфом вернулась на подиум спустя более чем три десятилетия. 68-летняя актриса приняла участие в показе мужской коллекции Vetements весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже, появившись во время дефиле в эффектном белом блейзере оверсайз в сочетании с черной рубашкой и латексными сапогами до бедра.
Ее последний выход на подиум состоялся еще в 1993 году в показе Valentino, когда она закрывала шоу в белом мини и кружевной вуали.
Ранее Шэрон Стоун описала мистический опыт, который пережила во время инсульта.