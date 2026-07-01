Дженнифер Лопес поделилась своим мнением о расставаниях

Дженнифер Лопес призвала относиться к расставаниям как к празднику. Она уверена, что разрывы — это не провал, а трамплин к лучшей версии себя. В интервью шоу Subway Takes 56-летняя певица и актриса поделилась нестандартным взглядом на отношения, отметив, что решение уйти всегда достойно уважения. По словам Джей Ло, именно через боль приходит самый мощный рост — как в любви, так и в работе.
«Ну, а если ты всю жизнь разбиваешь сердца, то ты — проигравший», — отметила она.
Знаменитость также призналась, что не делит мужчин по типажу: ей важна внутренняя суть, а не внешность.
«Я не дискриминирую. Мне нравятся худые, мне нравится, когда есть небольшой животик, мне нравятся бороды, мне нравится гладко выбритые. Это не имеет значения. Мне нравится человек внутри», — заявила артистка.
Ранее Дженнифер Лопес раскрыла имя голливудского актера, к которому испытывает влечение.