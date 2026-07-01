Внешность дочери звезды фильма «Джанго освобожденный» вызвала ажиотаж в сети

Материал набрал около 600 комментариев и вызвал споры. Часть читателей издания раскритиковали образ девушки: «Прическа комичная. Ужас», «Выглядит нелепо», «Наверное, у нее огромные траты на шампунь и кондиционер», «Кузен Итт [полностью покрытый волосами персонаж в шляпе и солнцезащитных очках] из “Семейки Аддамс”», «Очередной чудаковатый ребенок знаменитости отчаянно пытается превзойти своего известного родителя», «Очевидно, это человек, которому не приходилось устраиваться на работу».