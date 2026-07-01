52-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа и ретуши. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлела лицо крупным планом. На изображении видно, что Высоцкая позировала без мейкапа и укладки. Телезвезда не уточнила, где сделала кадр.
Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая заработала 164 млрд рублей на лекарствах и еде.