52-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа и ретуши. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.