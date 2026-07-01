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Экс-ангел Victoria’s Secret устроила откровенную фотосессию в море

Модель Изабель Гулар снялась без купальнике в море
Изабель Гулар
Изабель ГуларИсточник: Алексей Молчановский

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар устроила откровенную фотосессию прямо в морской воде. Кадрами она поделилась в соцсети.

41-летняя модель сняла купальник и прикрыла грудь лишь листьями. Она распустила волосы и полностью отказалась от косметики. На других снимках Изабель Гуляр запечатлена в крошечном бикини прямо на песчаном берегу.

Изабель Гулар / фото: соцсети
Изабель Гулар / фото: соцсети

Последние несколько дней знаменитость проводит в Бразилии вместе со своим бойфрендом.

«Солнце, песок и лагуны Ленсойс-Мараньенсиса», — подписала публикацию Гулар.

Сейчас модель состоит в отношениях с футболистом Кевином Траппом. Пара познакомилась и начала встречаться в 2015 году. Через три года влюбленные объявили о помолвке, однако свадьбу до сих пор не сыграли.