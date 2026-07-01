Модель Алессандра Амбросио, известная как «ангел» Victoria’s Secret, появилась в новой рекламной кампании бренда Alo. Съемка прошла прямо на пляже, а кадрами знаменитость поделилась в соцсети.
На снимках 44-летняя звезда запечатлена в голубом купальнике в паре с велосипедками. Образ дополнили лонгслив, солнцезащитные очки и бейсболка. Модель распустила волосы и полностью отказалась от макияжа. В кадре Амбросио прогуливалась по песку и позировала прямо у спасательной вышки.
Ранее «ангел» Victoria’s Secret состояла в браке с бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. В этом союзе у бывших супругов родились двое детей — дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс. С ними модель часто путешествует по разным странам.