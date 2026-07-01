Ранее «ангел» Victoria’s Secret состояла в браке с бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. В этом союзе у бывших супругов родились двое детей — дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс. С ними модель часто путешествует по разным странам.