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Бывший ангел Victoria’s Secret снялась на пляже в купальнике

Модель Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже
Алессандра Амбросио
Алессандра АмбросиоИсточник: Алексей Молчановский

Модель Алессандра Амбросио, известная как «ангел» Victoria’s Secret, появилась в новой рекламной кампании бренда Alo. Съемка прошла прямо на пляже, а кадрами знаменитость поделилась в соцсети.

Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Алессандра Амбросио / фото: соцсети

На снимках 44-летняя звезда запечатлена в голубом купальнике в паре с велосипедками. Образ дополнили лонгслив, солнцезащитные очки и бейсболка. Модель распустила волосы и полностью отказалась от макияжа. В кадре Амбросио прогуливалась по песку и позировала прямо у спасательной вышки.

Ранее «ангел» Victoria’s Secret состояла в браке с бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. В этом союзе у бывших супругов родились двое детей — дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс. С ними модель часто путешествует по разным странам.