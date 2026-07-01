О «Горьком фесте», тренде на детство и внутренней цензуре. Интервью с Андреем Апостоловым

И еще кое-что для меня отличает «Горький фест» от всех остальных фестивалей, и не только потому, что я на нем работаю: я правда нигде не видел такой синергии между фестивалем и публикой. Не знаю, с чем это связано, — с календарным графиком фестиваля, с характером города или с тем, что Нижний Новгород — очень популярная туристическая точка в последние годы. Когда мы открываем регистрацию на конкурсные показы, где сплошь «коты в мешке» и зритель ничего еще не знает про фильмы, за 3−4 минуты регистрация закрывается. Меня это потрясает, я действительно не знаю, где еще есть такая энергия, такая поддержка и заинтересованность публики.