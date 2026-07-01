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Звезда «Трудных подростков» в мини-платье с кейпом появилась в Эрмитаже

Актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан вышли на публику в Эрмитаже
Святослав Рогожан и Мила Ершова
Святослав Рогожан и Мила ЕршоваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Трудных подростков», актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан, посетили XX юбилейный торжественный благотворительный прием Государственного Эрмитажа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Mercury.

Актриса предпочла для вечера мини-платье с прозрачной юбкой и кейпом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы актрисе уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж. На приеме она появилась вместе с мужем. Актер надел черный костюм и рубашку.

На событии была выбрана Дама вечера, ею стала Мила Пак, которая получила памятный подарок — элегантную брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia.