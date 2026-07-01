Звезда «Трудных подростков» в мини-платье с кейпом появилась в Эрмитаже

Актриса предпочла для вечера мини-платье с прозрачной юбкой и кейпом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы актрисе уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж. На приеме она появилась вместе с мужем. Актер надел черный костюм и рубашку.