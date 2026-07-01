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Бывшая жена звезды «Друзей» объявила о помолвке с «двойником» актера

Бывшая супруга Дэвида Швиммера выйдет замуж за миллионера, который похож на актера
Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера в сериале «Друзья»
Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера в сериале «Друзья»

Художница Зои Бакман, бывшая супруга звезды сериала «Друзья» Дэвида Швиммера, объявила в соцсетях о помолвке. Женщина поделилась радостной новостью в личном блоге, опубликовав селфи с избранником, 52-летним хирургом-миллионером Джастином Салимом. Подписчики 40-летней Бакман заметили необычное сходство ее жениха с бывшем мужем.

«В разгар жары в британской сельской местности мой парень стал моим женихом. Встреча с ним уже была ответом на мои молитвы — я не знаю, как достаточно отблагодарить судьбу», — написала она.

Зои Бакман с возлюбленным / фото: соцсети
Зои Бакман с возлюбленным / фото: соцсети

Пользователи сети быстро обратили внимание на поразительное сходство Салима со Швиммером. Напомним, Бакман и актер, известный по роли Росса, расстались в 2017 году после семи лет брака. Несмотря на развод, они сохранили теплые отношения ради совместного воспитания 15-летней дочери Клео.

У самого Джастина Салима тоже есть дети от предыдущего брака. Его бывшая жена — актриса Бри Тернер, которую зрители знают по роли Розали в фантастической драме «Гримм». У пары остались дочь Стелла Джин и сын Дин. Кроме того, в прошлом хирург встречался с моделью и актрисой Софией Вергара. Сейчас Джастин Салим работает в одной из больниц Лос-Анджелеса.