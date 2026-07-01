Художница Зои Бакман, бывшая супруга звезды сериала «Друзья» Дэвида Швиммера, объявила в соцсетях о помолвке. Женщина поделилась радостной новостью в личном блоге, опубликовав селфи с избранником, 52-летним хирургом-миллионером Джастином Салимом. Подписчики 40-летней Бакман заметили необычное сходство ее жениха с бывшем мужем.
«В разгар жары в британской сельской местности мой парень стал моим женихом. Встреча с ним уже была ответом на мои молитвы — я не знаю, как достаточно отблагодарить судьбу», — написала она.
Пользователи сети быстро обратили внимание на поразительное сходство Салима со Швиммером. Напомним, Бакман и актер, известный по роли Росса, расстались в 2017 году после семи лет брака. Несмотря на развод, они сохранили теплые отношения ради совместного воспитания 15-летней дочери Клео.
У самого Джастина Салима тоже есть дети от предыдущего брака. Его бывшая жена — актриса Бри Тернер, которую зрители знают по роли Розали в фантастической драме «Гримм». У пары остались дочь Стелла Джин и сын Дин. Кроме того, в прошлом хирург встречался с моделью и актрисой Софией Вергара. Сейчас Джастин Салим работает в одной из больниц Лос-Анджелеса.