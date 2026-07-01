У самого Джастина Салима тоже есть дети от предыдущего брака. Его бывшая жена — актриса Бри Тернер, которую зрители знают по роли Розали в фантастической драме «Гримм». У пары остались дочь Стелла Джин и сын Дин. Кроме того, в прошлом хирург встречался с моделью и актрисой Софией Вергара. Сейчас Джастин Салим работает в одной из больниц Лос-Анджелеса.