В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов с Брижит Бардо

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кинотеатр «Художественный»
«Четыре картины разных периодов карьеры Брижит Бардо, вошедшие в ретроспективу, позволят увидеть актрису в разных образах — от романтической героини до комедийного амплуа и музы авторского кино», — рассказали в пресс-службе.
В программе — драма «Частная жизнь» Луи Маля, вдохновленная биографией Брижит Бардо, с Марчелло Мастроянни в одной из главных ролей, экранизация романа Альберто Моравиа и одна из ключевых работ Жан-Люка Годара «Презрение», получившая статус классики мирового кино, приключенческая комедия «Вива Мария!» — редкая совместная работа Брижит Бардо и Жанны Моро; а также комедия «Женщины» режиссера Жана Ореля — одна из поздних работ актрисы, завершившей кинокарьеру несколько лет спустя. Вместе они складываются в портрет Брижит Бардо — кинозвезды, определившей образ французского кино 1950−1960-х годов и оказавшей значительное влияние на массовую культуру XX века.
«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Брижит Бардо не осталась в эпохе “бабетт”, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы. Даже в “Презрении”, одной из лучших работ Жан-Люка Годара, сделанной им “на сопротивлении”: продюсеры его самого высокобюджетного фильма потребовали участия суперзвезды» — приводятся в сообщении слова программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.
Дополнением к кинопрограмме станут тематические экскурсии по «Художественному» с историком архитектуры Александром Ермолиным. Они будут посвящены Брижит Бардо как символу французского кино и культуры: гости узнают о ее связи с Каннами и Сен-Тропе, бунтарском образе актрисы, а также истории создания фильма «Презрение» и его афиши.