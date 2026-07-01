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В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов с Брижит Бардо

Показы состоятся 9-12 июля
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кинотеатр «Художественный» 9—12 июля совместно с Французским институтом в России представит программу «Имя: Брижит», посвященную актрисе, ставшей символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры XX века. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

«Четыре картины разных периодов карьеры Брижит Бардо, вошедшие в ретроспективу, позволят увидеть актрису в разных образах — от романтической героини до комедийного амплуа и музы авторского кино», — рассказали в пресс-службе.

В программе — драма «Частная жизнь» Луи Маля, вдохновленная биографией Брижит Бардо, с Марчелло Мастроянни в одной из главных ролей, экранизация романа Альберто Моравиа и одна из ключевых работ Жан-Люка Годара «Презрение», получившая статус классики мирового кино, приключенческая комедия «Вива Мария!» — редкая совместная работа Брижит Бардо и Жанны Моро; а также комедия «Женщины» режиссера Жана Ореля — одна из поздних работ актрисы, завершившей кинокарьеру несколько лет спустя. Вместе они складываются в портрет Брижит Бардо — кинозвезды, определившей образ французского кино 1950−1960-х годов и оказавшей значительное влияние на массовую культуру XX века.

Кадр из фильма «Презрение»
Кадр из фильма «Презрение»

«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Брижит Бардо не осталась в эпохе “бабетт”, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы. Даже в “Презрении”, одной из лучших работ Жан-Люка Годара, сделанной им “на сопротивлении”: продюсеры его самого высокобюджетного фильма потребовали участия суперзвезды» — приводятся в сообщении слова программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.

Дополнением к кинопрограмме станут тематические экскурсии по «Художественному» с историком архитектуры Александром Ермолиным. Они будут посвящены Брижит Бардо как символу французского кино и культуры: гости узнают о ее связи с Каннами и Сен-Тропе, бунтарском образе актрисы, а также истории создания фильма «Презрение» и его афиши.