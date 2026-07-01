В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов с Брижит Бардо

«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Брижит Бардо не осталась в эпохе “бабетт”, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы. Даже в “Презрении”, одной из лучших работ Жан-Люка Годара, сделанной им “на сопротивлении”: продюсеры его самого высокобюджетного фильма потребовали участия суперзвезды» — приводятся в сообщении слова программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.