Режиссер фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом получил срок за обман Netflix на $11 млн

По информации источника, постановщик картины с Киану Ривзом был приговорен к 2,5 года заключения. Известно, что средства должны были пойти на производство сериала «Белый конь» (он же «Завоевание»), который в итоге так и не вышел. Доказано, что Ринш потратил деньги на инвестиции в криптовалюту, затем сам подал в суд на стриминг-сервис и потребовал дополнительных выплат. В итоге миллионы ушли на предметы роскоши.