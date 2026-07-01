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Режиссер фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом получил срок за обман Netflix на $11 млн

Режиссеру «47 ронинов» Карла Ринша дали 2,5 года тюрьмы за обман на 11 миллионов долларов
Карл Эрик Ринш, режиссер «47 ронинов»
Карл Эрик Ринш, режиссер «47 ронинов»Источник: legion-media.ru

Режиссер Карл Ринш, который известен по съемкам картины «47 ронинов», получил срок за присвоение 11 миллионов долларов компании Netflix. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, постановщик картины с Киану Ривзом был приговорен к 2,5 года заключения. Известно, что средства должны были пойти на производство сериала «Белый конь» (он же «Завоевание»), который в итоге так и не вышел. Доказано, что Ринш потратил деньги на инвестиции в криптовалюту, затем сам подал в суд на стриминг-сервис и потребовал дополнительных выплат. В итоге миллионы ушли на предметы роскоши.

Изначально режиссеру грозило наказание в виде пяти лет тюрьмы, но выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Суд также обязал Ринша выплатить компенсацию Netflix в размере 11 миллионов долларов. В поддержку режиссера выступил в том числе и Киану Ривз.