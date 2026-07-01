Актер «Гарри Поттера» Майкл Бирн умер на 83-м году жизни

Британский актер Майкл Бирн, известный по роли пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1», скончался в возрасте 82 лет. Материал Daily Star перевел aif.ru.
Бирн имел обширную фильмографию. Он снимался в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Молчание ягнят», а также более десяти лет исполнял роль Фреда Эллиота в популярном сериале «Улица Коронации».
Карьера артиста охватывала более пяти десятилетий. Он начал сниматься в 1960-х годах и запомнился зрителям благодаря характерным ролям второго плана и театральному бэкграунду.
Дата и точная причина смерти не разглашаются. Представители семьи покойного пока не комментируют произошедшее.
Коллеги и поклонники выразили соболезнования родным актера. Продюсеры «Улицы Коронации» назвали Бирна «талантливым исполнителем, который оставил яркий след в истории британского телевидения».