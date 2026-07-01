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Актер «Гарри Поттера» Майкл Бирн умер на 83-м году жизни

Дата и точная причина смерти не разглашаются
Майкл Бирн в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1»
Майкл Бирн в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1»

Британский актер Майкл Бирн, известный по роли пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1», скончался в возрасте 82 лет. Материал Daily Star перевел aif.ru.

Бирн имел обширную фильмографию. Он снимался в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Молчание ягнят», а также более десяти лет исполнял роль Фреда Эллиота в популярном сериале «Улица Коронации».

Карьера артиста охватывала более пяти десятилетий. Он начал сниматься в 1960-х годах и запомнился зрителям благодаря характерным ролям второго плана и театральному бэкграунду.

Дата и точная причина смерти не разглашаются. Представители семьи покойного пока не комментируют произошедшее.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования родным актера. Продюсеры «Улицы Коронации» назвали Бирна «талантливым исполнителем, который оставил яркий след в истории британского телевидения».