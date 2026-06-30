35-летний Иван Янковский признался, что мечтает сняться в фильме Пола Томаса Андерсона, который работал над «Битвой за битвой» и другими известными картинами.
«Я бы очень хотел поработать, конечно же, с моим любимым режиссером Полом Томасом Андерсоном. Да, однозначно», — заявил Янковский в блиц-опросе от компании A-onefilms.
В ходе того же интервью артист поделился самым ярким воспоминанием из детства, связанным с кинотеатром. Он рассказал, как отец сводил его на фильм про Джеймса Бонда: «Тысяча девятьсот девяносто какой-то там год. Филипп Олегович [Янковский] повел меня в кинотеатр "Кодак Киномир" и у спекулянтов купил недостающий мне или себе билет, чтобы мы вместе сходили на фильм про Джеймса Бонда».
Кроме того, актер уже знает, какую картину обязательно покажет своим сыновьям. Выбор пал на классику с участием его знаменитого деда.
«Я думаю, "Барона Мюнхгаузена", просто потому что — почему нет? Все должны это посмотреть», — объяснил Янковский. Главную роль в этой ленте исполнил покойный Олег Янковский.
Ранее мать Янковского показала его новорожденного сына.