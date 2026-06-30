В ходе того же интервью артист поделился самым ярким воспоминанием из детства, связанным с кинотеатром. Он рассказал, как отец сводил его на фильм про Джеймса Бонда: «Тысяча девятьсот девяносто какой-то там год. Филипп Олегович [Янковский] повел меня в кинотеатр "Кодак Киномир" и у спекулянтов купил недостающий мне или себе билет, чтобы мы вместе сходили на фильм про Джеймса Бонда».