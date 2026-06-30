54-летняя актриса Виктория Толстоганова поделилась с подписчиками откровенным селфи. На снимке крупным планом запечатлено ее лицо без какой-либо обработки. В кадр попали расширенные поры, веснушки и мелкие морщинки.
Сама звезда не видит в этом ничего страшного и отказывается от ретуши. Как оказалось, она даже готова посмеяться над собой.
«У меня немного вырос нос и усы перед восьмым и девятым спектаклем до отпуска», — с иронией написала артистка.
Подписчики оценили чувство юмора Толстогановой. В комментариях ее засыпали комплиментами: «Прекрасная и профессионал высочайшего уровня», «Нереально красивая»; «Как я люблю вас и уважаю. Талантливая», «Виктория Толстоганова — классная актриса. Очень талантливая и при этом очень притягательная».
Ранее Толстоганова показала редкое фото 15-летнего сына.