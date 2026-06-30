В центре сюжета ленты — мужчина, который обнаруживает странное пространство в мебельном магазине. В пустых комнатах бродят некие фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает об этом своему психологу, однако женщина ему не верит. Тогда он вооружается камерой и отправляется вглубь таинственных коридоров, чтобы доказать существование этого места.