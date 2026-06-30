Студия A24 выпустит расширенную версию своего нашумевшего хоррора «Закулисье реальности» — сообщает Variety. В нее войдут 15 минут ранее не показанных сцен. Премьера назначена на 3 июля.
Хронометраж новой версии составит 2 часа 6 минут. В расписаниях кинотеатров сети AMC ленту уже переименовали в «Backrooms: Everything Must Go Edition».
Фильм собрал в мире уже $300 млн долларов . Этот результат стал рекордным для A24 — ни один проект студии ранее не добивался такого успеха. Из общей суммы $175 млн заработаны в США, еще 125 млн принес международный прокат. В России картина собрала более 500 млн руб.
Примечательно, что «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом в истории A24 уже на десятый день проката. Тогда сборы составляли $212,6 млн. Лента обошла таких лидеров, как «Марти Великолепный» (191,3 млн) и «Все везде и сразу» (148 млн).
Кроме того, картина установила еще один рекорд студии. Режиссеру Кейну Парсонсу всего 20 лет — он самый молодой постановщик в истории A24.
В центре сюжета ленты — мужчина, который обнаруживает странное пространство в мебельном магазине. В пустых комнатах бродят некие фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает об этом своему психологу, однако женщина ему не верит. Тогда он вооружается камерой и отправляется вглубь таинственных коридоров, чтобы доказать существование этого места.
Недавно стала известна дата выхода ремейка хоррора «Ведьма из Блэр».