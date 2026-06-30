По сюжету Джо и Фрэн готовят свой совместный проект к запуску, и между ними постепенно вспыхивают чувства. Однако их планы нарушают трое крошечных пришельцев — Данк, Уэлли и Ширм, которые сбегают от космического полицейского и прячутся в доме Джо. Инопланетяне быстро понимают, что ракета землян — их единственный билет домой.