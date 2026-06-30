Universal Pictures представила первый тизер-трейлер анимационного фильма «Не одни» от студии Illumination — создателей «Гадкого я» и «Миньонов».
Главных героев — влюбленных, оказавшихся в центре космической истории — озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес, которые ранее работали вместе, снимаясь в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».
Шаламе подарил голос Джо, замкнутому механику, который в одиночестве строит ракеты. Гомес озвучила Фрэн, астроботаника, разрабатывающего первую в мире ракету на растительном топливе.
По сюжету Джо и Фрэн готовят свой совместный проект к запуску, и между ними постепенно вспыхивают чувства. Однако их планы нарушают трое крошечных пришельцев — Данк, Уэлли и Ширм, которые сбегают от космического полицейского и прячутся в доме Джо. Инопланетяне быстро понимают, что ракета землян — их единственный билет домой.
Инопланетное трио озвучили Роб Брайдон («Барби»), Дайана Морган (Филомена Канк) и Джейми Деметриу («Дрянь»). Роль космического полицейского исполнил звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстайн.
Премьера анимационной картины «Не одни» запланирована на 16 апреля 2027 года.