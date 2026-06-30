Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала новые фотографии из Нью-Йорка. Снимки, сделанные фотографом Аленой Кузьминой, появились в ее социальных сетях. На кадрах Литвинова позирует в черном образе в интерьерах отеля The Fifth Avenue, в том числе на фоне декоративных гобеленов и в коридорах здания.