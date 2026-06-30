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Рената Литвинова показала фотосессию из Нью-Йорка

Актриса опубликовала фотографии из Нью-Йорка
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала новые фотографии из Нью-Йорка. Снимки, сделанные фотографом Аленой Кузьминой, появились в ее социальных сетях. На кадрах Литвинова позирует в черном образе в интерьерах отеля The Fifth Avenue, в том числе на фоне декоративных гобеленов и в коридорах здания.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Публикацию актриса сопроводила короткой подписью «From New York», не уточнив цель поездки в США.

Литвинова также появлялась в фотопроектах европейских изданий — в частности, снялась для обложки французского журнала в концептуальном образе.

С 2022 года актриса проживает во Франции, где занимается театральными проектами и гастролирует. В публичном пространстве она регулярно делится творческими съемками и фрагментами поездок.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова перестала выходить на связь в соцсетях. Актриса не обновляла свои соцсети около двух недель и взволновала подписчиков.