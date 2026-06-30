Компания Sony Pictures выпустила необычный промо-ролик к фильму «Человек-паук: Новый день». В нем звезда футбола Лионель Месси разыскивает супергероя — и находит его в уютном нью-йоркском кафе.
По сюжету небольшого видео, Питер Паркер (Том Холланд) мирно сидит за чашкой кофе, как вдруг перед ним появляется чемпион мира Месси. Ошеломленный Питер подходит к легенде футбола. Месси признается ему, что выследил «паука» с помощью специального устройства. После короткого диалога Паркер надевает костюм и отправляется вместе с футболистом в захватывающее городское приключение.
Напомним, «Человек-паук: Новый день» станет продолжением приключений Питера Паркера и четвертым фильмом с Томом Холландом в главной роли. Мировая премьера картины запланирована на 31 июля 2026 года.