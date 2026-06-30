По сюжету небольшого видео, Питер Паркер (Том Холланд) мирно сидит за чашкой кофе, как вдруг перед ним появляется чемпион мира Месси. Ошеломленный Питер подходит к легенде футбола. Месси признается ему, что выследил «паука» с помощью специального устройства. После короткого диалога Паркер надевает костюм и отправляется вместе с футболистом в захватывающее городское приключение.