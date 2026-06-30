Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Лионель Месси снялся в рекламе нового «Человека-паука» с Томом Холландом

В промо-видео «Человека-паука: Новый день» появился неожиданный дуэт Месси и Тома Холланда
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из рекламного ролика «Человека-паука: Новый день», фото: Sony Pictures
Кадр из рекламного ролика «Человека-паука: Новый день», фото: Sony Pictures

Компания Sony Pictures выпустила необычный промо-ролик к фильму «Человек-паук: Новый день». В нем звезда футбола Лионель Месси разыскивает супергероя — и находит его в уютном нью-йоркском кафе.

По сюжету небольшого видео, Питер Паркер (Том Холланд) мирно сидит за чашкой кофе, как вдруг перед ним появляется чемпион мира Месси. Ошеломленный Питер подходит к легенде футбола. Месси признается ему, что выследил «паука» с помощью специального устройства. После короткого диалога Паркер надевает костюм и отправляется вместе с футболистом в захватывающее городское приключение.

Напомним, «Человек-паук: Новый день» станет продолжением приключений Питера Паркера и четвертым фильмом с Томом Холландом в главной роли. Мировая премьера картины запланирована на 31 июля 2026 года.