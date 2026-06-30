«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — подчеркнул актер.