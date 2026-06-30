Народный артист России Сергей Маковецкий высказался о важности чтения классики для молодого поколения актеров. Свое мнение он озвучил «Пятому каналу» на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».
По словам артиста, студенты театральных вузов и начинающие актеры обязаны знакомиться с первоисточниками целиком. Без этого, как считает Маковецкий, невозможно грамотно построить работу над постановкой.
«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — подчеркнул актер.
Впрочем, Маковецкий допустил, что некоторые специалисты способны обходиться и без полного прочтения классических текстов. Каждый, по его мнению, волен выбирать собственный подход к работе.