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Сергей Маковецкий объяснил важность чтения классики для молодого поколения актеров

Артист Маковецкий: актеры должны полностью читать классику
Сергей Маковецкий
Сергей МаковецкийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Сергей Маковецкий высказался о важности чтения классики для молодого поколения актеров. Свое мнение он озвучил «Пятому каналу» на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

По словам артиста, студенты театральных вузов и начинающие актеры обязаны знакомиться с первоисточниками целиком. Без этого, как считает Маковецкий, невозможно грамотно построить работу над постановкой.

«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — подчеркнул актер.

Впрочем, Маковецкий допустил, что некоторые специалисты способны обходиться и без полного прочтения классических текстов. Каждый, по его мнению, волен выбирать собственный подход к работе.