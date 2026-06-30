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Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в крошечном бикини

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото в откровенном купальнике
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон СтэйтемИсточник: Legion-Media.ru

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли примерила откровенный купальник для новой рекламной кампании. Кадры со съемок появились в ее социальных сетях.

Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Звезда стала лицом бренда ViX Paula Hermanny Brasil Swimwear. Перед камерой она появилась в крошечном белом бикини. Образ дополнили расстегнутая рубашка и солнцезащитные очки. На снимках манекенщица запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Съемка проходила на фоне красной стены.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в плавках на мотоцикле.