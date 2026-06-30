Звезда стала лицом бренда ViX Paula Hermanny Brasil Swimwear. Перед камерой она появилась в крошечном белом бикини. Образ дополнили расстегнутая рубашка и солнцезащитные очки. На снимках манекенщица запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Съемка проходила на фоне красной стены.