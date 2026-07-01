Гусары. Лихие вояки. Красавцы с пышными усами в расшитых мундирах. Куда там гигантам-кирасирам или практичным драгунам до удалых, острых на язык и скорых на любовь гусар. Именно такими гусары как значимые персонажи появляются в отечественном кинематографе. Однако со временем водевильное представление об этих представителях легкой кавалерии претерпело значительные изменения.
«Старинный водевиль»
Появление гусара в качестве центрального персонажа состоялось в 1947 году в музыкальной комедии сценариста и режиссера Игоря Савченко «Старинный водевиль». В основу фильма лег популярный во второй половине XIX века водевиль «Аз и ферт, или Свадьба с вензелями», однако главный герой из художника превратился в гусара, а действие перенеслось в Москву, празднующую победу в Отечественной войне 1812 года.
Главными героями фильма становятся гусарский офицер Антон Фадеев (Николай Гриценко) и его денщик, энергичный балагур Фаддей (Сергей Столяров). Молодые, красивые, овеянные славой и увешанные орденами воины-победители с ходу вступают в новую битву — на личном фронте. Подобно многим послевоенным картинам, фильм пышет любовью к жизни, а главными проводниками этого чувства становятся два бравых гусара и их избранницы.
«Гусарская баллада»
Комедия Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», пожалуй, самый известный в СССР фильм о гусарах. Картина вошла в тройку лидеров советского кинопроката 1962 года и запустила карьеру будущей народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Благодаря доставшейся в наследство от пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» поэтической форме диалогов фильм разошелся на цитаты. При этом песни, звучащие в картине, также перекочевали из театральной постановки.
Гусары у Рязанова показаны в естественной для себя среде — на войне. Поэтому они еще легче относятся к собственной судьбе, живут настоящим и не отказывают себе в радостях жизни. Особенно выделяется поручик Ржевский в исполнении Юрия Яковлева. Его герой на экране становится воплощением гусарского ухарства, а в многочисленных анекдотах, появившихся после выхода фильма, и вовсе приобретает скабрезные черты.
«Сватовство гусара»
В 1970-х годах в СССР вышло несколько фильмов матримониальной тематики с гусарами в главных ролях. Ярким представителем этой плеяды стала ранняя картина режиссера Светланы Дружининой «Сватовство гусара» с Михаилом Боярским и Еленой Кореневой в главных ролях.
В этой музыкальной комедии 1979 года гусар Иван Налимов (Боярский) традиционно предстает красавцем с пышными усами, очаровывающим юную Елизавету Потаповну (Коренева). Однако сам факт службы в гусарском полку уже не делает его завидным женихом. Добиваться руки возлюбленной Налимову приходится с помощью хитрости и при поддержке товарищей.
«Эскадрон гусар летучих»
На стыке десятилетий режиссеры Станислав Ростоцкий и Никита Хубов сняли военно-историческую приключенческую драму «Эскадрон гусар летучих», посвященную легендарному партизанскому командиру, гусару и поэту Денису Давыдову. Главную роль в фильме сыграл сын режиссера Андрей Ростоцкий, который в то время проходил службу в армии в кавалерийских войсках.
В «Эскадроне гусар летучих» гусары из отряда Дениса Давыдова не прочь предаться шумному веселью, а их командир не упускает случая приударить за предводительницей партизанского отряда. Однако на первый план выходят переживания гусарского офицера о судьбе России и ее народа, вставшего на защиту Родины.
«О бедном гусаре замолвите слово»
Вновь обратившись к гусарской теме в 1980 году, Эльдар Рязанов представил новый образ гусара, заметно отличавшийся от героев его фильма двадцатилетней давности. Трагикомедия «О бедном гусаре замолвите слово» сохранила водевильные черты и насыщена музыкальными номерами, однако вызывает у зрителя не искренний смех, а горькую усмешку.
Действие картины происходит в николаевскую эпоху и во многом перекликается с атмосферой позднего СССР. Подлость и предательство в фильме показаны как норма жизни. А главный герой — корнет Алексей Плетнев в исполнении Станислава Садальского — вынужден сделать нелегкий выбор между чувством долга и честью гусара.
«Два гусара»
Своеобразным подведением итогов выглядит двухсерийный телефильм Вячеслава Криштофовича «Два гусара», поставленный в 1984 году по одноименной повести Льва Толстого. Каждая серия рассказывает об одном эпизоде из жизни графа Турбина, служащего в гусарском полку. В первой серии главным героем является Федор Иванович Турбин, а во второй, действие которой происходит спустя два десятилетия, — его сын. Обе роли блестяще исполнил Олег Янковский.
Турбин-отец из первой серии — озорной повеса, который, несмотря на участие в войне, не растратил юношеского задора, а также представлений о чести и справедливости. Его сын, сохранивший бравый вид, развязные манеры и интерес к прекрасному полу, тем не менее расчетлив, трусоват и скуп на эмоции. Всем своим поведением он знаменует окончание эпохи рыцарства и приход гусаров нового типа.