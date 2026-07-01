Гусары у Рязанова показаны в естественной для себя среде — на войне. Поэтому они еще легче относятся к собственной судьбе, живут настоящим и не отказывают себе в радостях жизни. Особенно выделяется поручик Ржевский в исполнении Юрия Яковлева. Его герой на экране становится воплощением гусарского ухарства, а в многочисленных анекдотах, появившихся после выхода фильма, и вовсе приобретает скабрезные черты.