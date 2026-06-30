Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди попали под шквал критики после неудачной попытки уйти от вспышек камер. Об этом пишет Daily Mail.
Пару заметили в аэропорту Брисбена. Чтобы остаться незамеченными, модель и актер использовали полный комплект маскировки: солнцезащитные очки, медицинские маски, а также капюшоны и кепки, которые полностью скрывали их головы. Однако такая тактика только разозлила публику. Пользователи сети жестко прошлись по поведению знаменитостей.
«Джейкоб и Кендалл относятся к себе слишком серьезно», — приводит слова хейтеров издание. Другие комментаторы оказались еще более прямолинейны: «Вы в Австралии. Никому нет дела до вас!», «Вы же актеры, успокойтесь».
Ранее Джейкоба Элорди назвали слишком известным для роли Джеймса Бонда.