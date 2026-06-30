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Евгений Миронов стал лауреатом «Хрустальной Турандот»

Миронов стал лауреатом «Хрустальной Турандот» в номинации за лучшую мужскую роль
Евгений Миронов
Евгений МироновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лауреатом театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» стал народный артист РФ Евгений Миронов за роль в спектакле «Обыкновенная смерть», передает корреспондент РИА Новости.

XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» проходит в понедельник в музее-заповеднике «Архангельское».

Сам Миронов не смог посетить торжественную церемонию вручения премии.

«Впервые за 35 лет премии лауреат не пришел на церемонию. Китайская принцесса — гордая, статуэтка не отдается пустым стульям, но в нашем случае совсем другая история произошла. Евгений Витальевич не смог прийти на эту церемонию, потому что он сейчас находится рядом с мамой. Мы пожелаем его маме всего самого лучшего, скорейшего выздоровления», — сказал основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.