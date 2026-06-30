Звезды культовой комедийной франшизы Роб Шнайдер и Дэвид Спейд встретятся на съемках третьей части комедии «Одноклассники».
О возвращении в триквел актеры объявили в социальных сетях — Шнайдер опубликовал совместное фото с коллегой и подписал: «Мы с Дэвидом Спейдом собираем гардероб для фильма „Одноклассники 3“».
Адам Сэндлер также вернется к своей роли. Кроме того, он выступит соавтором сценария вместе с Тимом Херлихи — они уже работали вместе над второй частью серии.
Режиссерское кресло занял Кайл Ньюачек, известный по комедиям «Счастливчик Гилмор 2» и «Убийство на яхте».
Как и предыдущие проекты Сэндлера и компании, «Одноклассники 3» выйдут на Netflix. Точная дата премьеры пока не раскрывается.
Напомним, первая часть «Одноклассников» вышла в 2010 году и быстро завоевала любовь зрителей благодаря ностальгическому сюжету и фирменному юмору Сэндлера и его команды. Сиквел, вышедший в 2013 году, повторил успех и укрепил франшизу в статусе культовой комедии.
Ранее Адама Сэндлера раскритиковали за внешний вид на премьере фильма его жены.