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Роб Шнайдер и Дэвид Спейд воссоединятся в «Одноклассниках 3»

Актеры опубликовали совместное фото
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дэвид Спейд и Роб Шнайдер, фото: соцсети
Дэвид Спейд и Роб Шнайдер, фото: соцсети

Звезды культовой комедийной франшизы Роб Шнайдер и Дэвид Спейд встретятся на съемках третьей части комедии «Одноклассники».

О возвращении в триквел актеры объявили в социальных сетях — Шнайдер опубликовал совместное фото с коллегой и подписал: «Мы с Дэвидом Спейдом собираем гардероб для фильма „Одноклассники 3“».

Адам Сэндлер также вернется к своей роли. Кроме того, он выступит соавтором сценария вместе с Тимом Херлихи — они уже работали вместе над второй частью серии.

Кадр из фильма «Одноклассники»
Кадр из фильма «Одноклассники»

Режиссерское кресло занял Кайл Ньюачек, известный по комедиям «Счастливчик Гилмор 2» и «Убийство на яхте».

Как и предыдущие проекты Сэндлера и компании, «Одноклассники 3» выйдут на Netflix. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Напомним, первая часть «Одноклассников» вышла в 2010 году и быстро завоевала любовь зрителей благодаря ностальгическому сюжету и фирменному юмору Сэндлера и его команды. Сиквел, вышедший в 2013 году, повторил успех и укрепил франшизу в статусе культовой комедии.

Ранее Адама Сэндлера раскритиковали за внешний вид на премьере фильма его жены.