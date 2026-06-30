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Стало известно, кто сыграет главную роль в новом «Паранормальном явлении»

Детали сюжета картины пока держатся в секрете
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Паранормальное явление»
Кадр из фильма «Паранормальное явление»

Звезда сериала Apple TV «Мифический квест» Чейз И исполнит главную роль в восьмой части франшизы «Паранормальное явление» — сообщает Deadline. Детали сюжета и имена персонажей пока не раскрываются. 

Над проектом работают Blumhouse Atomic Monster и Paramount Pictures. Режиссерское кресло занял Иэн Туасон. Его хоррор «Полутон» студия A24 выпустила в российский прокат 30 апреля. Премьера новой картины запланирована на лето 2027 года.

Все фильмы серии сняты в формате found footage — зрители наблюдают за происходящим через камеры наблюдения. Первая часть истории вышла в 2007 году. Суммарные сборы семи картин превысили $900 млн. Последняя на данный момент лента «Паранормальное явление: Ближайший родич» вышла в 2021 году. 

Ранее стало известно, что 26-летнему режиссеру другого нашумевшего хоррора «Обсессия» уже предложили $10 млн за следующий фильм.