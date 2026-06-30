Все фильмы серии сняты в формате found footage — зрители наблюдают за происходящим через камеры наблюдения. Первая часть истории вышла в 2007 году. Суммарные сборы семи картин превысили $900 млн. Последняя на данный момент лента «Паранормальное явление: Ближайший родич» вышла в 2021 году.