Звезда сериала Apple TV «Мифический квест» Чейз И исполнит главную роль в восьмой части франшизы «Паранормальное явление» — сообщает Deadline. Детали сюжета и имена персонажей пока не раскрываются.
Над проектом работают Blumhouse Atomic Monster и Paramount Pictures. Режиссерское кресло занял Иэн Туасон. Его хоррор «Полутон» студия A24 выпустила в российский прокат 30 апреля. Премьера новой картины запланирована на лето 2027 года.
Все фильмы серии сняты в формате found footage — зрители наблюдают за происходящим через камеры наблюдения. Первая часть истории вышла в 2007 году. Суммарные сборы семи картин превысили $900 млн. Последняя на данный момент лента «Паранормальное явление: Ближайший родич» вышла в 2021 году.
Ранее стало известно, что 26-летнему режиссеру другого нашумевшего хоррора «Обсессия» уже предложили $10 млн за следующий фильм.