В интернете набрало популярность видео с мужчиной, который удивил пользователей своим сходством с Джейсоном Стэйтемом. Как сообщает Life.ru, двойника голливудской звезды зовут Виктор Аксиненко, и он живет в Новосибирске.
Виктор трудится агрономом. В его распоряжении собственный питомник растений. Мужчина занимается озеленением, ухаживает за садами и делает топиарную стрижку. В свободные часы он предпочитает активный отдых: борьбу, походы в горы, моржевание и другие занятия, которые закаляют дух и тело.
О том, что он похож на Стэйтема, Виктору рассказали друзья. А известность к нему пришла после случайной съемки. Мужчина отдыхал с друзьями на реке и записал короткий ролик. Видео мгновенно разлетелось по Сети.
«Я совершенно не ожидал, что видео наберет такую популярность, просто пошел купаться на речку с друзьями и снял небольшой ролик. После этого началось что-то невероятное: сотни комментариев, сообщений с различными предложениями», — поделился Виктор.
«Русский Стэйтем» признается: такого ажиотажа он не ждал. При этом сам актер Виктору нравится. Встретиться со знаменитостью он тоже не прочь. Если бы актер позвал его в Лондон, Виктор «обязательно бы сгонял».
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