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Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Цискаридзе заявил о прекрасной работе актеров в спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова
Николай Цискаридзе
Николай ЦискаридзеИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Николай Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, главную роль в котором исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Его слова приводит Пятый канал.

«Это не та эстетика, которую я бы хотел видеть конкретно в “Гамлете”», — отметил Цискаридзе.

В то же время Николай отметил прекрасную работу задействованных в спектакле артистов. По его словам, актеры на сцене МХТ работают честно.

Артист признался, что наиболее удачной считает постановку «Гамлета» с народным артистом России Евгением Мироновым, режиссером которой был канадец Робер Лепаж. Он подчеркнул, что этот спектакль был поставлен «очень по-балетному», однако добавил, что «каждый Гамлет имеет право на жизнь».

Ранее Павел Табаков высказался о критике спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова.