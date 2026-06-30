Цискаридзе оценил нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Артист признался, что наиболее удачной считает постановку «Гамлета» с народным артистом России Евгением Мироновым, режиссером которой был канадец Робер Лепаж. Он подчеркнул, что этот спектакль был поставлен «очень по-балетному», однако добавил, что «каждый Гамлет имеет право на жизнь».