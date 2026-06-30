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Актриса Руби Роуз рассказала, как сломала ребра во время уборки

Актриса поскользнулась во время чистки бассейна
Руби Роуз
Руби РоузИсточник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса Руби Роуз оказалась на больничной койке после обычной уборки дома. О происшествии она сообщила в личном блоге.

Звезда поскользнулась во время чистки бассейна и рухнула на землю. В результате падения врачи диагностировали у нее множественные переломы ребер и повреждение шеи. Сама артистка отметила, что на восстановление уйдет несколько месяцев.

Несмотря на серьезные травмы, уже на следующий день после выписки из больницы Руби Роуз вернулась на съемочную площадку сериала «Бэтвумен». Актриса призналась, что работа далась ей с огромным трудом.

«Мои ребра ужасно болят. Я не чувствовала ни ног, ни рук, когда я была в костюме», — поделилась артистка.

Широкую известность Руби Роуз принесли роли в проектах «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Флэш», «Стрела», «Черная материя», «Супергерл» и «Бэтвумен».