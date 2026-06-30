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Михалков объяснил, что значит квотирование зарубежного кино

Оно должно помочь фильтровать фильмы, которые попадают на отечественные экраны, заявил режиссер
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Квотирование зарубежного кино не подразумевает категоричный запрет, оно должно помочь фильтровать фильмы, которые попадают на отечественные экраны. Об этом заявил ТАСС Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» Никита Михалков.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Госдуме совместно с правительством РФ и Союзом кинематографистов РФ, который возглавляет Михалков. Как уточнил в беседе с ТАСС народный артист, одним из направлений в разработке будущих законопроектов станет квотирование зарубежного кино.

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экранах воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. Да на эту картину еще и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне», — заключил режиссер.