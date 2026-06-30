Михалков объяснил, что значит квотирование зарубежного кино

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экранах воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. Да на эту картину еще и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне», — заключил режиссер.